Satispay insieme a Emergency per Roma con la campagna “Nessuno escluso Neanche chi è ora in difficoltà”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Continua la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e beni di prima necessità. Aoltre 500 nuclei familiari colpiti dalla crisi economica sono stati inclusi nel progetto #doitsmart A fronte della preoccupante crisi economico-sociale prodotta dalla pandemia,affiancaper sostenere “chi è ora in”, il progetto che prevede la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità alle persone che hanno bisogno di un supporto per superare questo momento e che non hanno accesso ad altre forme di aiuto Grazie al servizio “Donazioni”, sempre più potente strumento di sostegno per il Terzo Settore,chiama a raccolta anche la sua community di oltre 1 milione e 500 ...