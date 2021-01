Morto a Parigi l’attore francese Jean-Pierre Bacri (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' Morto oggi a Parigi, all'età di 69 anni per un cancro, l'attore francese Jean-Pierre Bacri, molto popolare, protagonista fra l'altro di "Aria di famiglia" e "Il gusto degli altri". Incarnava nell'immaginario collettivo dei francesi l'antipersonaggio spesso brontolone e annoiato, ma in fondo di grande umanità. Era anche autore e sceneggiatore. Era nato a Bou Ismail (Algeria) il 24 maggio 1951 da una famiglia ebrea. Dal 1983 al 2012 Bacri è stato sposato con l'attrice, sceneggiatrice e regista Agnès Jaoui, con la quale ha scritto e interpretato i quattro film da lei diretti, formando un affiatato sodalizio artistico che ha avuto successo al botteghino con commedie sociali: "Il gusto degli altri" (2000), "Così fan tutti" (2004), "Parlez-moi de la pluie" (2008) e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021) E'oggi a, all'età di 69 anni per un cancro, l'attore, molto popolare, protagonista fra l'altro di "Aria di famiglia" e "Il gusto degli altri". Incarnava nell'immaginario collettivo dei francesi l'antipersonaggio spesso brontolone e annoiato, ma in fondo di grande umanità. Era anche autore e sceneggiatore. Era nato a Bou Ismail (Algeria) il 24 maggio 1951 da una famiglia ebrea. Dal 1983 al 2012è stato sposato con l'attrice, sceneggiatrice e regista Agnès Jaoui, con la quale ha scritto e interpretato i quattro film da lei diretti, formando un affiatato sodalizio artistico che ha avuto successo al botteghino con commedie sociali: "Il gusto degli altri" (2000), "Così fan tutti" (2004), "Parlez-moi de la pluie" (2008) e ...

