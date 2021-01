Luis Alberto ora è anche bomber | la Lazio si gode il suo 10 sempre più decisivo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) C'è un giocatore una spanna sopra gli altri in unache sta rivedendo la luce in campionato (10 punti conquistati nelle 4 partite giocate nel 2021 e zona Champions che torna ad essere a portata ...

Umore alto a Formello nel giorno in cui la Lazio è tornata al lavoro. L'eco della netta vittoria nel derby contro la Roma, grazie ad un Luis Alberto in formato extralusso anche per il Fantacalcio, non ...Luis Alberto ha infilzato la Roma con una doppietta chirurgica. Due rasoterra di destro che non hanno lasciato scampo al connazionale Pau Lopez e che hanno portato le aquile in un'altra dimensione.