Libero dovrebbe aspettare il voto in Parlamento prima di dire che Mattarella non è presente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi, sembra che il populismo abbia individuato come bersaglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è quasi come in attesa di un colpo di mano, di una forzatura da parte di un uomo di potere, il desiderio mai sopito di una parte di cittadini italiani di avere un unico decisore politico nell’iter istituzionale. La scelta di Libero su Mattarella può essere una spia di questo umore del Paese. La scelta a tutta pagina è di quelle che farebbero sobbalzare qualsiasi capo dello Stato: Mattarella, se ci sei batti un colpo. Il resto lo fa l’editoriale di Vittorio Feltri che sostiene che il presidente della Repubblica sia poco presente in questa crisi di governo. LEGGI ANCHE > Checché ne dica Senaldi, Libero su Twitter non è stato censurato Libero su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi, sembra che il populismo abbia individuato come bersaglio il presidente della Repubblica Sergio. Si è quasi come in attesa di un colpo di mano, di una forzatura da parte di un uomo di potere, il desiderio mai sopito di una parte di cittadini italiani di avere un unico decisore politico nell’iter istituzionale. La scelta disupuò essere una spia di questo umore del Paese. La scelta a tutta pagina è di quelle che farebbero sobbalzare qualsiasi capo dello Stato:, se ci sei batti un colpo. Il resto lo fa l’editoriale di Vittorio Feltri che sostiene che il presidente della Repubblica sia pocoin questa crisi di governo. LEGGI ANCHE > Checché ne dica Senaldi,su Twitter non è stato censuratosu ...

conlachitarra : @nzingaretti I ristoratori sono coraggiosi. Il mondo libero e democratico dovrebbe essere al loro fianco. Il Govern… - Gian59342003 : RT @AzzurraBarbuto: Miseria e nobiltà. Quando Selvaggia Lucarelli fu deferita dall’ordine, Feltri fece scrivere un pezzo in sua difesa. Vi… - rosanna_357 : @Cesare6677 @Martinetus La scuola dovrebbe essere quel luogo in cui si insegna ai ragazzi ad analizzare i fatti, es… - INTJMultifandom : 'è uno spirito libero, non puoi aspettarti-' allora non dovrebbe entrare in una relazione - Fra74111 : RT @stelafleur: @Libero_official Anziani e fragili, ma il vaccino a chi dovrebbe essere d’aiuto se non a loro? Ai forti e sani che comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero dovrebbe Uno spazio libero, sempre controvento: il mio saluto ai lettori dell'Espresso L'Espresso Governo: Meloni, libere elezioni e nuovo esecutivo

"Noi vorremmo che l'attuale governo andasse a casa per il bene di tutti e che in Italia si materializzasse quel che accade in tutte le ...

Come Joe Biden vuole rilanciare il settore tech

Tecnologia green, apertura commerciale, innovazione: ne ha parlato Brian Deese, il consigliere economico del presidente eletto degli Stati Uniti ...

"Noi vorremmo che l'attuale governo andasse a casa per il bene di tutti e che in Italia si materializzasse quel che accade in tutte le ...Tecnologia green, apertura commerciale, innovazione: ne ha parlato Brian Deese, il consigliere economico del presidente eletto degli Stati Uniti ...