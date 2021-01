“Io non capisco se ci sei o ci fai!”. Live, attacco frontale su Filippo Nardi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è bastata l’esclusione immediata dal Grande Fratello Vip a Filippo Nardi per capire i suoi errori, infatti dopo pochi giorni ha nuovamente offeso Maria Teresa Ruta dandole della ‘borderline’ sui social commentando il duro sfogo della concorrente del GF Vip. Oggi Filippo Nardi ha avuto un confronto con Guenda Goria, e poi anche con Amedeo, nel noto ascensore di Barbara D’Urso a Live dove la figlia della Ruta immediatamente gli ha chiesto: “Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”. Filippo Nardi a Live Non è la D’Urso si è giustificato dicendo che quel commento non era per la madre ma un semplice spelling su un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è bastata l’esclusione immediata dal Grande Fratello Vip aper capire i suoi errori, infatti dopo pochi giorni ha nuovamente offeso Maria Teresa Ruta dandole della ‘borderline’ sui social commentando il duro sfogo della concorrente del GF Vip. Oggiha avuto un confronto con Guenda Goria, e poi anche con Amedeo, nel noto ascensore di Barbara D’Urso adove la figlia della Ruta immediatamente gli ha chiesto: “Io nonse ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”.Non è la D’Urso si è giustificato dicendo che quel commento non era per la madre ma un semplice spelling su un ...

borghi_claudio : Non è in Parlamento quindi non lo conosco però con capisco se ci è o ci fa... #zingaretti - trash_italiano : Io aspetto solo che qualcuno ottenga la maglia del serale o venga eliminato PERCHÉ TANTO IL REGOLAMENTO NON LO CAPISCO MAI. #Amici20 - marattin : Non mi e’ chiaro come un calo del Pil del 9% (2020) possa essere “pienamente recuperato” da una crescita del 6,1% (… - dabos1973 : RT @Misurelli77: 'Sono indignata,vado a Roma per la fiducia a Conte' (Liliana Segre, senatrice a vita) Sono totalmente d'accordo con la sen… - vitovito63 : RT @Misurelli77: 'Sono indignata,vado a Roma per la fiducia a Conte' (Liliana Segre, senatrice a vita) Sono totalmente d'accordo con la sen… -

Ultime Notizie dalla rete : non capisco "La gara l’abbiamo dominata noi E non capisco il gol annullato" LA NAZIONE "La gara l’abbiamo dominata noi E non capisco il gol annullato"

Solo un’altra volta nella storia (era l’andata del campionato d’Eccellenza 201415) questo derby era finito senza reti. Il sedicesimo derby di sempre termina con uno 0-0 stridente col 3-3 di un anno fa ...

Sarah Borruso, la fidanzata di Alberto Genovese: «Lo assecondavo con droga e ragazze perché innamorata»

Sarah Borruso è accusata insieme con Genovese di due violenze. Ai magistrati racconta della droga e dei rapporti a tre, cui sottostava "per amore" ...

Solo un’altra volta nella storia (era l’andata del campionato d’Eccellenza 201415) questo derby era finito senza reti. Il sedicesimo derby di sempre termina con uno 0-0 stridente col 3-3 di un anno fa ...Sarah Borruso è accusata insieme con Genovese di due violenze. Ai magistrati racconta della droga e dei rapporti a tre, cui sottostava "per amore" ...