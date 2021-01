Il primo banco di pesci robot

Leggi su wired

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per inuotare in sincrono, come se undi esemplari fosse un’unica entità, è una strategia fondamentale per la sopravvivenza, poiché consente loro di sfuggire ai predatori. Una strategia che gli scienziati hanno provato più volte a replicare anche con i, ma con scarso successo. Fino a oggi, almeno. Un team di ingegneri al lavoro tra la University of North Carolina e la University of Maryland ha infatti appena pubblicato su Scienceics il progetto e i risultati dei primi test di Blueswarm, un vero e propriodi– sette, in totale – capaci di muoversi sott’acqua in maniera coordinata e senza mai scontrarsi l’uno con l’altro. A differenza dei prototipi precedenti, che si basavano sul controllo attraverso un computer centrale che ...