Il discorso di Conte alla Camera, oggi (che non sarà un processo a Renzi) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier offrirà un patto di legislatura (ma non ai sovranisti). Per l’ex alleato l’invito «ad assumersi le sue responsabilità» Leggi su corriere (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier offrirà un patto di legislatura (ma non ai sovranisti). Per l’ex alleato l’invito «ad assumersi le sue responsabilità»

Adnkronos : #Conte, come sarà il discorso in aula - Corriere : ?? La vigilia l’ha passata in casa, a soppesare e lucidare fino a notte ogni vocabolo - ilfaroonline : #Crisi_di_Governo, oggi il discorso di Conte alla Camera: resta il rebus dei numeri - Corriere : Cosa dirà oggi Conte alla Camera (e perché non ci sarà nessun «processo a Renzi») - EureosCriss : RT @marco_gervasoni: Ma quale sotto la lente? Facile che il discorso di Conte esca dal Quirinale. Il Corriere- Unità di Veltroni ormai un G… -