Roma, lui svaligia i supermercati e lei lo aspetta in macchina: arrestata coppia di rapinatori seriali (Di domenica 17 gennaio 2021) Una tentata rapina a Monteverde, stile pellicola hollywoodiana, è finita con l’arresto di una coppia grazie all’intervento degli investigatori del XIII Distretto di P.S. “Aurelio” diretto da Alessandro Gullo e del Commissariato “Borgo” diretto da Liliana Galiani. Con il volto travisato da un cappuccio e da una mascherina nera, G.G., armato di pistola dopo aver portato a termine l’ennesima rapina ai danni di un supermercato, ha tentato di dileguarsi con la complicità di R.F., che lo attendeva a pochi metri di distanza a bordo di una Renault Twingo. La coppia allontanatasi a velocità sostenuta a bordo dell’autovettura, dopo un breve inseguimento, è stata bloccata dai poliziotti in borghese che già pedinavano e tenevano sotto osservazione gli spostamenti sospetti dei due. Leggi anche: Roma, tre contro uno: assaltano la bancarella, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Una tentata rapina a Monteverde, stile pellicola hollywoodiana, è finita con l’arresto di unagrazie all’intervento degli investigatori del XIII Distretto di P.S. “Aurelio” diretto da Alessandro Gullo e del Commissariato “Borgo” diretto da Liliana Galiani. Con il volto travisato da un cappuccio e da una mascherina nera, G.G., armato di pistola dopo aver portato a termine l’ennesima rapina ai danni di un supermercato, ha tentato di dileguarsi con la complicità di R.F., che lo attendeva a pochi metri di distanza a bordo di una Renault Twingo. Laallontanatasi a velocità sostenuta a bordo dell’autovettura, dopo un breve inseguimento, è stata bloccata dai poliziotti in borghese che già pedinavano e tenevano sotto osservazione gli spostamenti sospetti dei due. Leggi anche:, tre contro uno: assaltano la bancarella, ...

Agenzia_Ansa : #Governo, scontro tra #Calenda e #Mastella. Il leader di Azione: 'Mi ha chiamato: una roba tipo tu appoggi #Conte e… - reportrai3 : La Luokai porta a un manager ben radicato in Italia, in particolare condivide le utenze telefoniche con suo cognato… - nickb857 : RT @GiancarloDeRisi: Siamo a Roma, ecco un altro locale che ha aderito alla mobilitazione #IOAPRO1501. Altro schiaffone per Conte. Dice il… - CorriereCitta : Roma, lui svaligia i supermercati e lei lo aspetta in macchina: arrestata coppia di rapinatori seriali - Luca80093108 : RT @VincenzoVitale_: Salvini: in un paese normale, Conte si sarebbe già dimesso. Lui, il secessionista anti-italiano, l’anti-meridionale p… -