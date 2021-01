Renzi: "Conte in Senato non mi asfalterà" (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il tentativo di buttare questa crisi di Governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Noi abbiamo detto delle cose, abbiamo detto che la ricostruzione della casa dopo la pandemia non sta funzionando, cambiamo delle cose? Non abbiamo fatto una battaglia con il Pd, Conte o il M5S. Davanti a questa richiesta i nostri amici e compagni di strada hanno fatto spalllucce”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. “Noi non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse ‘cacciare Conte’. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C’era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis. Non ho niente contro Conte ma se per sei mesi provi a dire “guardate qua ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il tentativo di buttare questa crisi di Governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando imbarazzante. Noi abbiamo detto delle cose, abbiamo detto che la ricostruzione della casa dopo la pandemia non sta funzionando, cambiamo delle cose? Non abbiamo fatto una battaglia con il Pd,o il M5S. Davanti a questa richiesta i nostri amici e compagni di strada hanno fatto spalllucce”. Lo dice il leader di Italia viva Matteonel corso di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. “Noi non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse ‘cacciare’. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con. C’era un modo per farlo, non dare la fiducia a un-bis. Non ho niente controma se per sei mesi provi a dire “guardate qua ...

ricpuglisi : I servizi segreti italiani non hanno nulla da dire sul presunto hackeraggio degli account social del Presidente del… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì… - riotta : Il Pd contro se stesso. Deve trovare un punto di equilibrio in cui, contestare Renzi e sostenere Conte non lo indeb… - ricciomarino : RT @ToniSonia: Gli irresponsabili Se il Pd non chiude DEFINITIVAMENTE con Renzi merita di tornare nella??dalla quale Conte li ha tirati fuor… - noitre32 : RT @Libero_official: Anche il #Pd ora dubita della strategia di #Conte. E #Travaglio che fa? Insulta i democratici e #Renzi: 'Detestano la… -