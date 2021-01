CorSport: Inzaghi-Lazio, raggiunta intesa per il rinnovo. L’annuncio a inizio settimana (Di domenica 17 gennaio 2021) Inzaghi resterà sulla panchina della Lazio per altri due anni. Trovato l’accordo con il club per il rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Inzaghi e la Lazio stanno definendo l’intesa per prolungare il contratto su base biennale con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus, legati alla qualificazione Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, lo stipendio lieviterà. La fumata bianca, con relativo annuncio, è attesa entro l’inizio della settimana”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021)resterà sulla panchina dellaper altri due anni. Trovato l’accordo con il club per il. Lo scrive il Corriere dello Sport. “e lastanno definendo l’per prolungare il contratto su base biennale con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus, legati alla qualificazione Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, lo stipendio lieviterà. La fumata bianca, con relativo annuncio, è attesa entro l’della”. L'articolo ilNapolista.

napolista : CorSport: Inzaghi-Lazio, raggiunta intesa per il rinnovo. L’annuncio a inizio settimana Altri due anni con ritocco… - CorSport : #Derby, #Lazio show: #Inzaghi ha vinto 'rubando' l'idea a #Fonseca ?? - franser_real : RT @capuanogio: Trovata l’intesa per il rinnovo di #Inzaghi con la #Lazio. Contratto allungato al 2023 con opzione per un ulteriore anno, s… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Trovata l’intesa per il rinnovo di #Inzaghi con la #Lazio. Contratto allungato al 2023 con opzione per un ulteriore anno, s… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Trovata l’intesa per il rinnovo di #Inzaghi con la #Lazio. Contratto allungato al 2023 con opzione per un ulteriore anno, s… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Inzaghi CorSport: Inzaghi-Lazio, raggiunta intesa per il rinnovo. L'annuncio a inizio settimana IlNapolista Rinnovo Inzaghi: fumata bianca in arrivo, il tecnico rimarrà per altri due anni

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: l’accordo tra le parti è vicinissimo. Manca solo la firma ...

CorSport: “La notte dei giganti”. GazSport: “Da Supereoi”

Il meglio delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola quest'oggi, domenica 17 gennaio 2021 ...

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: l’accordo tra le parti è vicinissimo. Manca solo la firma ...Il meglio delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola quest'oggi, domenica 17 gennaio 2021 ...