Ardea | sequestrati dalla Polizia Locale oltre 2000 confezioni di sigarette e tabacco | in corso le indagini | si cerca fuggiasco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 gennaio 2021), laha sequestratotra sigari,. Sono attualmente inleper fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Come sono andati i fatti Oggi, ladiè intervenuta in seguito alla comunicazione di alcuni cittadini circa la presenza di un incidente appena avvenuto tra due veicoli in via Nazzareno Strampelli, poco dopo la rampa di Via Pontina. Giunte immediatamente sul posto le forze dell’ordine hanno tuttavia trovato uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro che, visto l’avvicinarsi degli uomini della municipale intervenuti per i rilievi e senza rilasciare alla controparte alcun ...