Pallanuoto, finisce 7-7 tra Posillipo e Metanopoli

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Un pareggio al termine di una partita quantomeno "tesa": finisce 7-7 la gara della quinta giornata del girone D di Pallanuoto maschile che vede il CN Posillipo ospitare i milanesi del Metanopoli. A referto al termine dei quattro tempi, ci saranno almeno cinque espulsi, di cui uno per brutalità e due per proteste (tutto alla fine del terzo tempo) costati al Posillipo il dover fare a meno di Saccoia e Bertoli. Insomma, nonostante si giocasse ovviamente per mantenere la testa della classifica, a conti fatti, il pareggio ci può stare ed è sufficiente per il girone d'élite. Ad aprire i giochi è un gol rossoverde messo a segno da capitan Saccoia, che però vede subire ai suoi il pareggio una manciata di secondi più tardi, prima di chiudere il quarto iniziale sul 2-1 grazie ...

A Trieste la settimana prossima si terrà il Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Ieri sono arrivate le convocazioni dell'Italia ed è stato diramat ...

Pallanuoto, Iren Genova Quinto: con il Salerno gara da dentro o fuori

Sori. Si torna a giocare. Sabato 16 gennaio alle orfe 15 a Sori l’Iren Genova Quinto se la vedrà con la Rari Nantes Salerno per la terza giornata del girone A di Serie A1. Alla ...

A Trieste la settimana prossima si terrà il Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Ieri sono arrivate le convocazioni dell'Italia ed è stato diramat ...

Sori. Si torna a giocare. Sabato 16 gennaio alle orfe 15 a Sori l'Iren Genova Quinto se la vedrà con la Rari Nantes Salerno per la terza giornata del girone A di Serie A1. Alla ...