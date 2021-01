Orietta Berti quasi in lacrime: annuncio choc in diretta tv (Di sabato 16 gennaio 2021) La nota cantante Orietta Berti, con il viso avvolto dalle lacrime, si è lasciata andare in un annuncio choc: le parole della donna La nota cantante Orietta Berti, che sarà concorrente del prossimo Festival di Sanremo, sarà tra gli ospiti di Verissimo questo pomeriggio. Nella trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin, la settantasettenne, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) La nota cantante, con il viso avvolto dalle, si è lasciata andare in un: le parole della donna La nota cantante, che sarà concorrente del prossimo Festival di Sanremo, sarà tra gli ospiti di Verissimo questo pomeriggio. Nella trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin, la settantasettenne, L'articolo proviene da Inews.it.

zazoomblog : “Mio marito non sta ancora bene”: il racconto di Orietta Berti sul marito positivo al covid-19 - #marito #ancora… - zazoomblog : Iva Zanicchi e Orietta Berti la loro storia e perché sono diventate famose - #Zanicchi #Orietta #Berti #storia - albimaccariello : Sto ascoltando l’album di debutto di Orietta Berti and i’m obsessed - Lazzaro1969 : Mastella al Governo, Orietta Berti a Sanremo. Se continua così, a marzo cominciano le vaccinazioni per il colera.… - infoitcultura : Orietta Berti: 'Sono pronta per Sanremo' -