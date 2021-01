Modelle minorenni reclutate per prostituirsi e abusate: 3 arresti a Palermo. “Trattate come carne da macello”. Il racconto di una vittima (Di sabato 16 gennaio 2021) Aveva meno di 15 anni e sognava di diventare una miss. Un universo di fama e passerelle, serate di gala e book fotografici. Scavando nei bassifondi di Palermo gli investigatori hanno invece trovato un circolo dell’inferno “in cui le ragazze venivano Trattate come carne da macello”. Modelle minorenni trasformate in escort, scelte dai clienti consultando le foto nei cataloghi patinati. Al centro Francesco Pampa, 42 anni, e Massimiliano Vicari, 44 anni. Per le vittime erano semplicemente “Frà e Max”, i vertici dell’agenzia Vanity model management. Entrambi finiti in carcere, dopo un’operazione della polizia, con l’accusa di avere gestito un giro di prostituzione minorile di cui avrebbero beneficiato anche in prima persona. Ai domiciliari invece Filippo Giardi, 36 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Aveva meno di 15 anni e sognava di diventare una miss. Un universo di fama e passerelle, serate di gala e book fotografici. Scavando nei bassifondi digli investigatori hanno invece trovato un circolo dell’inferno “in cui le ragazze venivanoda”.trasformate in escort, scelte dai clienti consultando le foto nei cataloghi patinati. Al centro Francesco Pampa, 42 anni, e Massimiliano Vicari, 44 anni. Per le vittime erano semplicemente “Frà e Max”, i vertici dell’agenzia Vanity model management. Entrambi finiti in carcere, dopo un’operazione della polizia, con l’accusa di avere gestito un giro di prostituzione minorile di cui avrebbero beneficiato anche in prima persona. Ai domiciliari invece Filippo Giardi, 36 ...

Abuso e degrado all’ombra della città normanna: la vulnerabilità adolescenziale e la violazione dell’innocenza

In questi giorni la nostra comunità monrealese, con grande sconcerto ed incredulità, è stata suo malgrado travolta da squallidi episodi di mercificazione del corpo e mortificazione della dignità femmi ...

