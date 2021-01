Io apro, protesta dei ristoratori contro le chiusure: “Noi irresponsabili? Vogliamo solo lavorare” (Di sabato 16 gennaio 2021) I ristoratori di tutta Italia si organizzano sui social e lanciano una protesta con l’hashtag: #Ioapro. Motivo del malessere le nuove disposizioni contro la diffusione del Coronavirus che prevedono la chiusura dei locali a cena e il divieto di asporto a partire dalle ore 18. La mobilitazione nata sul web, però, ha visto una scarsa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Idi tutta Italia si organizzano sui social e lanciano unacon l’hashtag: #Io. Motivo del malessere le nuove disposizionila diffusione del Coronavirus che prevedono la chiusura dei locali a cena e il divieto di asporto a partire dalle ore 18. La mobilitazione nata sul web, però, ha visto una scarsa L'articolo proviene da Inews.it.

Divieto di asporto dalle ore 18:00 e locali chiusi a cena, le disposizioni contro il Covid19 hanno scatenato la protesta dei ristoratori ...

Verona, pizzeria aperta: gestori e clienti multati. Scatta anche una denuncia

All’arrivo degli agenti il locale di Castel d’Azzano ha subito chiuso. Un avventore si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Tre sanzioni per essere usciti fuori Comune senza ragione ...

