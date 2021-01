Con il lockdown sono aumentate le richieste di separazioni (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Associazione nazionale divorzisti ha fatto sapere che durante i mesi di lockdown, le richieste di separazioni sono aumentate del 60%. La pandemia, dunque, ha messo a dura prova la tenuta di molte famiglie. “Le richieste di separazione sono dovute principalmente alla convivenza forzata“, ha spiegato il presidente dell’And Matteo Santini. Purtroppo, però, nel corso della quarantena sono aumentati i casi di violenza interni alle famiglie. Tra gennaio e giugno 2020 sono state uccise 53 donne, con un’incidenza del 77% sul totale. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Associazione nazionale divorzisti ha fatto sapere che durante i mesi di, ledidel 60%. La pandemia, dunque, ha messo a dura prova la tenuta di molte famiglie. “Ledi separazionedovute principalmente alla convivenza forzata“, ha spiegato il presidente dell’And Matteo Santini. Purtroppo, però, nel corso della quarantenaaumentati i casi di violenza interni alle famiglie. Tra gennaio e giugno 2020state uccise 53 donne, con un’incidenza del 77% sul totale. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

petergomezblog : Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti in 24 ore. Angela Merkel anticipa l’incontro con i Länder: vuole un lo… - MediasetTgcom24 : Con il lockdown boom di richieste di divorzio: +60% nel 2020 #divorzi - Agenzia_Ansa : Il #matrimonio esplode con il #lockdown: 60% in più le richieste di #separazioni nel 2020. Situazione drammatica pe… - 8WyImppCBzxZxNi : RT @il_Giangi: #crisidigoverno Gli italiani si dividono in 2: da una parte ci sono quelli che d'accordo con #Renzi, e poi ci sono gli altri… - Pash01522199 : RT @il_Giangi: #crisidigoverno Gli italiani si dividono in 2: da una parte ci sono quelli che d'accordo con #Renzi, e poi ci sono gli altri… -