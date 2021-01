Vita in Diretta, spiacevole gesto di un’inviata: Matano e pubblico spiazzati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Durante la puntata di ieri della Vita in Diretta un’inviata compie per bene due volte un gesto spiacevole. Il conduttore Alberto Matano e il pubblico restano senza parole. L’episodio si diffonde sul web. Un imbarazzante episodio avvenuto a La Vita In Diretta è al centro del mirino. Lo storico programma di Rai 1, iniziato nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 15 gennaio 2021) Durante la puntata di ieri dellaincompie per bene due volte un. Il conduttore Albertoe ilrestano senza parole. L’episodio si diffonde sul web. Un imbarazzante episodio avvenuto a LaInè al centro del mirino. Lo storico programma di Rai 1, iniziato nel L'articolo proviene da YesLife.it.

annamaugeri : @DianaMartinuzz1 @canyaman1989 La mia ovviamente non era una risposta diretta a te, ma in generale. Però anche tu c… - RaiUno : Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa ser… - StefanoMazzon16 : RT @VVProduction: Al Rogo quel porco di Cris** bambino, invocando Lucifero! Cosi si apre il 2021 in streaming con @vita_valery La replica… - magicaGrmente22 : La Vita in Diretta, doppio dito medio su Rai 1: raptus dell'inviata, occhio alla razione di Alberto Matano - 8antonio8989 : @giuliaprivato Matano copia Pomeriggio5? Mi sa che non hai visto nemmeno una puntata de La vita in diretta -