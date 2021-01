Uccide i suoi 3 figli e poi si toglie la vita. “Sembrava felice…”. Cosa è successo (Di venerdì 15 gennaio 2021) I corpi senza vita sono stati trovati da un padre: in prenda al panico ha chiamato il triplo zero per dare l’allarme. La scena a cui ha assistito è stata terribile. I suoi bambini – Claire, sette anni, Anna, cinque e Matthew, tre – erano morti. L’uomo è stato interrogato dagli investigatori che, però, si sono subito resi conto che non aveva nulla a che fare con la tremenda vicenda. Per loro si tratta di un omicidio – suicidio e a realizzarlo sarebbe stata la mamma dei tre bambini, Katie Perinovic, prima di togliersi la vita. È questa l’ipotesi formulata dalla polizia di Victoria, a nord di Melbourne, sul caso dell’uccisione di tre bambini: i fatti si sono verificati nella casa di Tullamarine dove sono stati ritrovati i corpi delle vittime del gesto della donna. A giungere a questa conclusione è stata la squadra omicidi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) I corpi senzasono stati trovati da un padre: in prenda al panico ha chiamato il triplo zero per dare l’allarme. La scena a cui ha assistito è stata terribile. Ibambini – Claire, sette anni, Anna, cinque e Matthew, tre – erano morti. L’uomo è stato interrogato dagli investigatori che, però, si sono subito resi conto che non aveva nulla a che fare con la tremenda vicenda. Per loro si tratta di un omicidio – suicidio e a realizzarlo sarebbe stata la mamma dei tre bambini, Katie Perinovic, prima dirsi la. È questa l’ipotesi formulata dalla polizia di Victoria, a nord di Melbourne, sul caso dell’uccisione di tre bambini: i fatti si sono verificati nella casa di Tullamarine dove sono stati ritrovati i corpi delle vittime del gesto della donna. A giungere a questa conclusione è stata la squadra omicidi ...

