Tutti in fuga da WhatsApp: “Troppe informazioni girate a Facebook” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ennesima polemica sulla gestione dei dati sensibili dei cittadini rischia di costare caro a WhatsApp, la più popolare tra le app di messaggistica istantanea che ha però fatto registrare, di recente, una fuga di utenti verso altre piattaforme, soprattutto Telegram e Signal. Tutta colpa dell’annunciata modificata delle condizioni d’uso, che ha scatenato un vero e proprio fuggi fuggi anche a causa di modalità di comunicazione tutt’altro che rassicuranti, che hanno finito per allarmare gli utenti. Sulla vicenda, d’altronde, si muovono anche le varie autorità di vigilanza. Il Garante della privacy italiano ha avvisato i suoi omologhi europei di non escludere interventi nei mesi a seguire, visto che i nuovi termini d’utilizzo proposti da WhatsApp sarebbero “poco chiari e non idonei a consentire la manifestazione di una volontà libera e ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ennesima polemica sulla gestione dei dati sensibili dei cittadini rischia di costare caro a, la più popolare tra le app di messaggistica istantanea che ha però fatto registrare, di recente, unadi utenti verso altre piattaforme, soprattutto Telegram e Signal. Tutta colpa dell’annunciata modificata delle condizioni d’uso, che ha scatenato un vero e proprio fuggi fuggi anche a causa di modalità di comunicazione tutt’altro che rassicuranti, che hanno finito per allarmare gli utenti. Sulla vicenda, d’altronde, si muovono anche le varie autorità di vigilanza. Il Garante della privacy italiano ha avvisato i suoi omologhi europei di non escludere interventi nei mesi a seguire, visto che i nuovi termini d’utilizzo proposti dasarebbero “poco chiari e non idonei a consentire la manifestazione di una volontà libera e ...

