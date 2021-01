Sony Xperia riceve l’aggiornamento ad Android 11 stabile

(Di sabato 16 gennaio 2021)ha iniziato are nelle scorse oread11. Una grande notizia per tutti gli utenti degli smartphoneche dopo le numerose patch ricevono da oggi la possibilità di “sistemare” il proprio sistema operativo conall’ultima versione nel profiloè il 55.2.A.0.630 e ha un peso di circa 1 GB. All’interno delsono presenti le patch di sicurezza, e sono aggiornatissime: arrivano a dicembre 2020. Tuttavia non sono state inserite alcune funzionalità PRO per l’app Fotocamera.diad11 ...

Giusepp80174847 : @leonidagram_ @SamsungItalia Ho comprato un Sony Xperia 5 Mark II e ha sia il carica batterie, il jack cuffie, la m… - cellicom : Android 11 su Sony Xperia 1 e 5 con altri update per device di Huawei e Samsung - HDblog : Android 11 arriva su Sony Xperia 1 e 5 prima del previsto, ma senza alcune novità - TuttoAndroid : Android 11 su Sony Xperia 1 e 5 con altri update per device di Huawei e Samsung #android #android11… -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Xperia

HDblog

Sony brucia le tappe: la distribuzione dell'aggiornamento che porta Android 11 su Xperia 1 e 5 comincia in anticipo rispetto alla roadmap. Anche se non porta modifiche alla fotocamera.Naviga per marca La prima automobile della Sony, la Vision-S, potrebbe entrare in produzione. Il colosso giapponese della tecnologia, infatti, ha dato il via ai collaudi su strada dell'elettrica prese ...