La Pasta con tonno burro e basilico è un'originale alternativa ai classici primi. Molto rapida e veloce da preparare è una Pasta veramente comoda per l'estate. Il gusto semplice sicuro mette d'accordo grandi e piccoli. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta 200 g di tonno in scatola 6-7 acciughe sott'olio 10 capperi sotto sale 2 cipolle piccole 2 spicchi d'aglio 10-15 olive di Gaeta 20-25 foglie di basilico 50 g di burro Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 2 cucchiai di olio evo Per preparare la Pasta con tonno burro e basilico mettete sul fuoco una pentola piena di acqua e portate ad ebollizione. Intanto preparate il soffritto: pulite aglio e cipolla e poi mettete a soffriggere in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete il pepe nero ed il peperoncino. Poi sminuzzate i

