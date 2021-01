Inzaghi saluta Del Pinto e si proietta sul Crotone | “Pronti a dare battaglia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sfida tra neopromosse domenica pomeriggio, ore 15, allo “Scida” di. La formazione di Giovanni Stroppa riceverà la visita del Benevento di Filippo. La decima della classifica di serie A sarà impegnata sul campo del fanalino di coda. Una sfida sentita nel Sannio e presentata in conferenza stampa dal tecnico giallorosso. Caprari – Non sente quasi più dolore, vedremo. Ho ancora un allenamento, sceglierò uno tra lui e Sau. Sarà una scelta complicata, indipendente da chi partirà l’altro entrerà a partita in corso. Schiattarella – Non ci siamo mai preoccupati degli assenti. Lo perdiamo nel momento migliore della sua carriera e ci dispiace, ma la squadra è sempre stata brava. Non mi pongo il problema, non dovremo avere scuse. Deciderò tra Ionita, Hetemaj e Dabo, c’è anche Viola che si sta allenando da due ...