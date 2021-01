I dubbi e le speranze sulla visita del Papa in Iraq

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Cresce l’attesa per il viaggio diFrancesco in, previsto dal 5 all’8 marzo. Laè già stata descritta più volte come storica, dato che Bergoglio potrebbe essere il primo Pontefice a mettere piede nel Paese mediorientale dopo decenni. Nel 1999 Giovanni Paolo II cercò di aprire il Giubileo in Medio Oriente, ma InsideOver.

grecale66 : Negativa al tampone rapido e al molecolare, positiva al salivare: speranze e dubbi sui nuovi test a Palermo - siciliafeed : Negativa al tampone rapido e al molecolare, positiva al salivare: speranze e dubbi sui nuovi test a Palermo - CaporaliCatia : E se al festival di Sanremo si riunissero davvero gli 883? Ne parlo qui?? - simonettaxx : @ustampavda @ErikLavevaz ?? Non avevo dubbi ?? solo perdite di tempo e speranze a chi già sta patendo #crisi… - AntoniaDeFrance : Covid-19 e vaccino, dubbi e speranze: le testimonianze di quattro medici coinvolti nella prima fase… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi speranze

Giornale di Sicilia

Cinque anni fa la Corte costituzionale aveva definito "indifferibile" un intervento del legislatore per riformare in maniera organica "secondo criteri finalmente consoni al principio di parità" la que ...Il medico, promotore dell'associazione "Mille medici per la Costituzione" in una lunga missiva spiega ciò che scrivono nelle loro prescrizioni i produttori come Pfizer, e le agenzie del farmaco europe ...