Federico II | il rettore Lorito nomina la sua squadra Aumentano le deleghe Numerosi docenti in elenco

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ho scelto lacon cui lavorare nel prossimo triennio. Colleghe e colleghi che hanno accolto la richiesta di mettere a disposizione della Comunità federiciana le loro capacità e il loro impegno”. Matteodell’Università degli Studi di NapoliII, insediatosi lo scorso primo novembre e in carica fino ad ottobre 2026, hato i suoi delegati. Un impianto ampiamente modificato, con l’introduzione di nuove, che ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione del progetto per lo sviluppo dellaII. “Ho scelto in base alle esperienze maturate collaborando concolleghi dell’Ateneo. Molte di questesono ampie e possono prevedere l’istituzione di ulteriori commissioni e/o tavoli di ...