"Cosa dice in giro". Dago-soffiata sulla Merlino: da La7 una decisione estrema sul suo programma. "Non l'ha presa bene" (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Aria di domenica non ha fatto in tempo a vedere la luce che subito è stata sospesa. A diffondere la notizia è Dagospia che cita come motivazione "i bassi ascolti". Il programma di La7, nonché spin-off de L'Aria Che Tira, non ha portato bene a Myrta Merlino. La conduttrice, affiancata da Vauro Senesi e Gerardo Greco, deve dunque fare i conti con la decisione della rete. "Gira voce - scrive ancora il sito di Roberto D'Agostino - che la giornalista non avrebbe preso molto bene questo stop, anche se ripete a tutti che l'esperimento è riuscito. Talmente riuscito che non tornerà in onda".

