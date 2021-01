Aveva occupato un ex cinema di Roma, chiesti sei mesi per Sabina Guzzanti (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Procura di Roma ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere per l’attrice Sabina Guzzanti ed altre 11 persone in relazione alla vicenda dell’occupazione della sede dell’ex cinema Palazzo, a... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Procura diha chiesto una condanna a seidi carcere per l’attriceed altre 11 persone in relazione alla vicenda dell’occupazione della sede dell’exPalazzo, a...

Ultime Notizie dalla rete : Aveva occupato Aveva occupato un ex cinema di Roma, chiesti sei mesi per Sabina Guzzanti Gazzetta del Sud Scuola: a Milano due licei occupati contro Dad

A Milano gli studenti continuano la loro protesta contro la didattica a distanza. Dopo il Manzoni occupato martedì, questa mattina alcune decine di studenti che fanno parte dei collettivi studenteschi ...

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere per l’attrice Sabina Guzzanti ed altre 11 persone in relazione alla vicenda dell’occupazione della sede dell’ex cinema Palazzo, a Roma, ...

