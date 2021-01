Pregliasco sulle scuole: non è il momento di riaprire (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pregliasco, intevistato da FanPage, ha espresso il suo pensiero circa la riapertura delle scuole. “Sicuramente va valutata la situazione contingente così come le attività svolte dalle prefetture, che spero abbiano realizzato al meglio quanto previsto, predisponendo orari di entrata e uscita diversificati, l’aumento del numero di autobus e frequenza delle corse, e quant’altro. Come Lombardia, andando a vedere l’andamento epidemiologico, abbiamo purtroppo individuato nella fascia di età 14-18 anni quello che è stato l’inizio della seconda ondata, dunque gli anticipatori della successiva diffusione del virus alle altre fasce di età.” Poi aggiunge: “È questo un po’ il punto di inquietudine in una fase come questa, in cui c’è una tendenza a un possibile rialzo, non dico una terza ondata ma quella che potrebbe essere una terza onda, una curva che ha ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021), intevistato da FanPage, ha espresso il suo pensiero circa la riapertura delle. “Sicuramente va valutata la situazione contingente così come le attività svolte dalle prefetture, che spero abbiano realizzato al meglio quanto previsto, predisponendo orari di entrata e uscita diversificati, l’aumento del numero di autobus e frequenza delle corse, e quant’altro. Come Lombardia, andando a vedere l’andamento epidemiologico, abbiamo purtroppo individuato nella fascia di età 14-18 anni quello che è stato l’inizio della seconda ondata, dunque gli anticipatori della successiva diffusione del virus alle altre fasce di età.” Poi aggiunge: “È questo un po’ il punto di inquietudine in una fase come questa, in cui c’è una tendenza a un possibile rialzo, non dico una terza ondata ma quella che potrebbe essere una terza onda, una curva che ha ...

Per Fabrizio Pregliasco è un momento delicato in cui bisogna prestare massima attenzione. "Tendenza al rialzo", dice.

