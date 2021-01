“Maria | aspettiamo un bambino” La coppia torna a UeD per il grande annuncio | tutto lo studio esplode di gioia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. E come sempre non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Due tra i principali protagonisti saranno senza dubbio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nei giorni scorsi c’è stato il confronto tra il cavaliere la sua ex, Ida Platano, e la cosa non è molto piaciuta a Roberta. Così pare che la dama di Cassino manifesterà il suo disappunto e i rapporti tra i due potrebbero davvero essere al capolinea. Ma Riccardo non vuole perdere Roberta e allora ha deciso che non farà scendere nuove corteggiatrici. Chissà se basterà per convincere Roberta? Inoltre nella puntata odierna ci sarà anche spazio per Simone, che ha deciso di lasciare il Trono Over. Il cavaliere spiegherà i motivi della sua mancanza di serenità che l’hanno portato a questa scelta. Anche Michele Dentice sembra intenzionato a lasciare il ...