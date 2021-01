Maltempo, neve al centro-Sud e allerta gialla in tre regioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – L’intenso flusso di masse d’aria di origine polare, proveniente dall’Europa centro-orientale, determinerà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali italiane, con precipitazioni sparse e localmente intense; a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari, con locali sconfinamenti a quote anche inferiori, interessando in particolar modo le regioni tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – L’intenso flusso di masse d’aria di origine polare, proveniente dall’Europa centro-orientale, determinerà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali italiane, con precipitazioni sparse e localmente intense; a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari, con locali sconfinamenti a quote anche inferiori, interessando in particolar modo le regioni tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

DPCgov : ???? In arrivo neve al Centro-Sud fino a quote collinari. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del… - poliziadistato : La #PoliziaStradale di Terni a Valico della Somma ha soccorso automobilista bloccato della #neve aiutandolo a monta… - 79_Alessio : RT @DPCgov: ???? In arrivo neve al Centro-Sud fino a quote collinari. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #14gennaio ??ht… - tavano_anna : RT @DPCgov: ???? In arrivo neve al Centro-Sud fino a quote collinari. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #14gennaio ??ht… - RCN_101 : Allerta Meteo, forte maltempo e tanta neve al Sud Venerdì 15 Gennaio: bufere fin in collina, soprattutto in Calabria -