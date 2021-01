I guariti dal Covid restano immuni per almeno 5 mesi. Uno studio (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Gli operatori sanitari che sono guariti dal Covid-19 sono ampiamente protetti contro l'ammalarsi di nuovo per almeno cinque mesi. Lo sostiene uno studio britannico anche se i ricercatori avvertono che alcune persone potrebbero ancora trasportare e trasmettere il virus. I ricercatori dello studio SIREN della Public Health England hanno rilevato 44 potenziali reinfezioni su 6.614 partecipanti, che erano già risultati positivi agli anticorpi in un periodo di cinque mesi tra giugno e novembre 2020. Nel loro primo rapporto pubblicato - che non è stato ancora sottoposto a peer review - gli autori hanno affermato che questo rappresenta un tasso di protezione dell'83% dalla reinfezione. Ma hanno avvertito che, sebbene gli anticorpi possano conferire una certa protezione ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Gli operatori sanitari che sonodal Covid-19 sono ampiamente protetti contro l'ammalarsi di nuovo percinque. Lo sostiene unobritannico anche se i ricercatori avvertono che alcune persone potrebbero ancora trasportare e trasmettere il virus. I ricercatori delloSIREN della Public Health England hanno rilevato 44 potenziali reinfezioni su 6.614 partecipanti, che erano già risultati positivi agli anticorpi in un periodo di cinquetra giugno e novembre 2020. Nel loro primo rapporto pubblicato - che non è stato ancora sottoposto a peer review - gli autori hanno affermato che questo rappresenta un tasso di protezione dell'83% dalla reinfezione. Ma hanno avvertito che, sebbene gli anticorpi possano conferire una certa protezione ...

Erano ospiti di una struttura privata, avevano 88 e 90 anni. Impennata delle guarigioni: ieri l'Ausl ne ha certificate 87 ...

