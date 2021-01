Flick bacchetta il Bayern Monaco | «Non abbiamo più scuse» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Hansildopo l’uscita dalla Coppa di Germania contro il Kiel, squadra di Serie B, ai rigori –Hansil suodopo la clamorosa uscita in Coppa di Germania contro il Kiel. «Dobbiamo accettare il risultato del campo. In questo momento le cose vanno così. Ma la vita va avanti e dobbiamo già guardare ai prossimi impegni. C’è molto lavoro da fare, nonpiù. Durante i 120 minuti di giocodimostrato di essere in forrma,corso tantissimo. Dobbiamo tornare a fare il nostro dovere, giocare un calcio vincente». Leggi su Calcionews24.com