Da Giulia De Lellis ad Arianna Cirrincione: le influencer lanciano un messaggio positivo e aderiscono alla challenge in cui si mostrano senza filtri e make up (Video) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un'ampia cerchia di influencer, ex pupille di Uomini e Donne, complici con le quote rosa più note del web, ha deciso di lanciare un messaggio molto positivo sulla piattaforma Instagram, tramite una curiosa challenge. Parliamo di un'azione a catena a sostegno di un'idea, che le dirette interessate stanno portando avanti attraverso delle Stories, veicolate attraverso un hashtag specifico, che in questo caso sta diffondendo un messaggio molto apprezzato dagli utenti: il #NoFilter. Lo scopo è infatti quello di mostrarsi in Video al naturale, senza filtri ma soprattutto senza make-up, che spesso e volentieri corre a sostegno delle quote rosa del web soprattutto in occasione delle numerose sponsorizzazioni che operano sui ...

