Bambino Gesù: confermata la certificazione di Qualità ISO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ospedale pediatrico Bambino Gesù: arriva la conferma per la certificazione di Qualità ISO per il triennio 2019-2021 “Anche in un periodo di particolare disagio e difficoltà dovuto all’emergenza COVID, tutti gli operatori del Bambino Gesù producono costantemente risultati in termini di efficacia ed efficienza che si traducono in continua assistenza e cura ai piccoli pazienti, ponendo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ospedale pediatrico: arriva la conferma per ladiISO per il triennio 2019-2021 “Anche in un periodo di particolare disagio e difficoltà dovuto all’emergenza COVID, tutti gli operatori delproducono costantemente risultati in termini di efficacia ed efficienza che si traducono in continua assistenza e cura ai piccoli pazienti, ponendo… L'articolo Corriere Nazionale.

bambinogesu : La Santa Sede conferma Mariella Enoc alla guida dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per i prossimi 3 anni:… - emanueleghebaur : RT @mariannaaprile: Il neuropsichiatra del Bambino Gesù Vicari dice a @RaiNews che non hanno mai avuto tanti tentativi di suicidio e atti d… - Hinayumm : che male alla faccia gesù bambino - ValeriaConsy : RT @mariannaaprile: Il neuropsichiatra del Bambino Gesù Vicari dice a @RaiNews che non hanno mai avuto tanti tentativi di suicidio e atti d… - soufflegirlpond : RT @mariannaaprile: Il neuropsichiatra del Bambino Gesù Vicari dice a @RaiNews che non hanno mai avuto tanti tentativi di suicidio e atti d… -