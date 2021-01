Rubano 21 targhe in una concessionaria, due arresti a Napoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della sezione di Qualiano per aver rubato le targhe di ben 21 auto all’interno di una concessionaria. Un terzo uomo invece, che non è stato ancora identificato, è riuscito a darsi alla macchia. I due uomini, di 48 e 28 anni, entrambi di Scampia, sono stati sorpresi all’interno di una concessionaria di via Santa Maria a Cubito, mentre portavano via le targhe da 21 dei veicoli esposti per la vendita. All’esterno della concessionaria, a bordo di una Seat Ibiza, un complice ancora non identificato è riuscito a fuggire prima di essere bloccato dai militari. Campanile e Djordjevic, invece sono stati fermati e arrestati. Il primo dovrà rispondere anche di evasione perché sottoposto ai domiciliari. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della sezione di Qualiano per aver rubato ledi ben 21 auto all’interno di una. Un terzo uomo invece, che non è stato ancora identificato, è riuscito a darsi alla macchia. I due uomini, di 48 e 28 anni, entrambi di Scampia, sono stati sorpresi all’interno di unadi via Santa Maria a Cubito, mentre portavano via leda 21 dei veicoli esposti per la vendita. All’esterno della, a bordo di una Seat Ibiza, un complice ancora non identificato è riuscito a fuggire prima di essere bloccato dai militari. Campanile e Djordjevic, invece sono stati fermati e arrestati. Il primo dovrà rispondere anche di evasione perché sottoposto ai domiciliari. ...

