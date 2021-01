Ristoratori in protesta, sindacati preoccupati: 'Non si accendano micce' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Covid, locali ancora chiusi: i Ristoratori riaprono a cena per protesta 12 gennaio 2021 'Respiriamo già tutta la pesantezza della tensione sociale, manifestare il dissenso e le proprie posizioni è un ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) Covid, locali ancora chiusi: iriaprono a cena per12 gennaio 2021 'Respiriamo già tutta la pesantezza della tensione sociale, manifestare il dissenso e le proprie posizioni è un ...

MediasetTgcom24 : Caserta, ristoratori in protesta bloccano l'autostrada #ioapro - LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - Open_gol : «Ci possono fare le multe, ma se tutti non le paghiamo si attaccano. Tramite avvocati facciamo ricorso» La chat Te… - zazoomblog : Ristoratori in protesta sindacati preoccupati: Non si accendano micce - #Ristoratori #protesta #sindacati - donalduck70 : @F_Boccia @GiuseppeConteIT Effettivamente con Conte e questo governo siamo davvero stati messi in sicurezza... un p… -