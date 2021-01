Prandelli: “Non so se Ribery ci sarà, contro il Napoli. Oggi si è allenato molto bene” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato l’episodio del rigore concesso all’Inter. “C’è sia amarezza che orgoglio. L’amarezza è perché ad un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare eravamo in pari. C’è da chiedersi perché Lukaku è da solo in area di rigore, chiaramente era successo qualcosa prima, e l’arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere l’episodio. Non faccio polemiche con l’arbitro, ma a trenta secondi dalla fine serviva un po’ più di tatto”. “Le ultime prestazioni sono state buone, dobbiamo continuare a lavorare così e uscire fuori dalla nostra situazione. Abbiamo idee giuste e intensità giusta, voglio migliorare i giocatori che ho a disposizione”. “Kouame? Ha fatto bene, come si allena sempre bene. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sconfitta in Coppa Italial’Inter, il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato l’episodio del rigore concesso all’Inter. “C’è sia amarezza che orgoglio. L’amarezza è perché ad un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare eravamo in pari. C’è da chiedersi perché Lukaku è da solo in area di rigore, chiaramente era successo qualcosa prima, e l’arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere l’episodio. Non faccio polemiche con l’arbitro, ma a trenta secondi dalla fine serviva un po’ più di tatto”. “Le ultime prestazioni sono state buone, dobbiamo continuare a lavorare così e uscire fuori dalla nostra situazione. Abbiamo idee giuste e intensità giusta, voglio migliorare i giocatori che ho a disposizione”. “Kouame? Ha fatto, come si allena sempre. ...

ZZiliani : ULTIMORA. #Renzi ha detto che se Prandelli non toglie Eysseric e mette Vlahovic fa dimettere la #Bellanova. #FiorentinaInter - Salvato95551627 : RT @napolista: #Prandelli: “Non so se Ribery ci sarà, contro il #Napoli. Oggi si è allenato molto bene” “Coppa Italia? C’è sia amarezza che… - napolista : #Prandelli: “Non so se Ribery ci sarà, contro il #Napoli. Oggi si è allenato molto bene” “Coppa Italia? C’è sia ama… - Fiorentinanews : Prandelli: “Amarezza e orgoglio per questa prestazione, non amo fare polemica ma l’arbitro doveva avere più tatto.… - XianoRock73 : #FiorentinaInter un test - noi #viola quest'anno non possiamo avere velleità in #CoppaItalia - per trovare assetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli Non Prandelli non si fida del turnover dell’Inter e chiede una Fiorentina coraggiosa Fiorentina.it PRANDELLI, Arbitro, serve tatto. Rocco una conferma

Queste le parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, in sala stampa nel post partita della sfida di Coppa Italia persa per 2-1 contro l’Inter: “C’è tanta ...

DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più: si parla del mercato della Fiorentina e della Coppa Italia. Ospiti d’eccezione in collegamento

Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: la vittoria col C ...

Queste le parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, in sala stampa nel post partita della sfida di Coppa Italia persa per 2-1 contro l’Inter: “C’è tanta ...Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: la vittoria col C ...