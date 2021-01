It’s the final countdown: Riverdale sta per tornare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Volete la prima gioia del 2021? Eccola qui: mercoledì 20 gennaio, sul canale americano The CW, andrà in onda la prima puntata della quinta stagione di Riverdale. In Italia, invece, i nuovi episodi saranno trasmessi dal 4 marzo su Premium Stories. Lo sentite anche voi questo mix di ansia e hype che cresce nell’aria? Non possiamo che aspettarci grandi cose, così come preannunciato dal trailer uscito qualche settimana fa… https://www.youtube.com/watch?v=3DN4-LZFZtc&t=6s Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Volete la prima gioia del 2021? Eccola qui: mercoledì 20 gennaio, sul canale americano The CW, andrà in onda la prima puntata della quinta stagione di Riverdale. In Italia, invece, i nuovi episodi saranno trasmessi dal 4 marzo su Premium Stories. Lo sentite anche voi questo mix di ansia e hype che cresce nell’aria? Non possiamo che aspettarci grandi cose, così come preannunciato dal trailer uscito qualche settimana fa… https://www.youtube.com/watch?v=3DN4-LZFZtc&t=6s

