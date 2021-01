Detto Fatto 2021: Jonathan si arrabbia per uno scherzo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella puntata di ieri 12 gennaio del programma Detto Fatto 2021 uno scherzo è sfuggito di mano creando degli attimi di imbarazzo in studio soprattutto a Bianca Guaccero. Infatti lo scherzo rivolto a Jonathan non è piaciuto per nulla all’opinionista che si è lasciato andare a parole poco educate nei confronti degli autori del programma. Detto Fatto 2021: cosa è successo in puntata? Andando con ordine durante la Super Classifica di Jonathan Kashanian all’opinionista è stato mostrato un video di una sua presunta parente che raccontava delle cattiverie su di lui come il Fatto che non sa cucinare e che il suo tormentone adoro lo ha copiato da un cugino. All’inizio Jonathan pensava si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella puntata di ieri 12 gennaio del programmaunoè sfuggito di mano creando degli attimi di imbarazzo in studio soprattutto a Bianca Guaccero. Infatti lorivolto anon è piaciuto per nulla all’opinionista che si è lasciato andare a parole poco educate nei confronti degli autori del programma.: cosa è successo in puntata? Andando con ordine durante la Super Classifica diKashanian all’opinionista è stato mostrato un video di una sua presunta parente che raccontava delle cattiverie su di lui come ilche non sa cucinare e che il suo tormentone adoro lo ha copiato da un cugino. All’iniziopensava si ...

