Cyberpunk 2077 si trasforma in Borderlands grazie a una nuova mod (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La community di modder di Cyberpunk 2077 è davvero molto attiva e sta proponendo interessantissime mod che aggiungono un tocco in più al (discusso) gioco di CD Projekt Red. Poco fa, vi abbiamo segnalato una mod che migliora la guida nel gioco, rendendola più realistica e simile ai giochi della serie Forza, ora è arrivato il turno di un'altra interessante mod. IGN ha pubblicato un video di 3 minuti e mezzo circa che ci mostra Cyberpunk 2077 con uno stile artistico totalmente diverso. Già, perché questa mod trasforma letteralmente il gioco in Borderlands, che come saprete è caratterizzato dal Cel-Shading.

