Crisi di Governo o un grande bluff? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il periodo che stiamo passando potrebbe rappresentare un grande bluff o una vera e propria Crisi di Governo. Il Consiglio dei Ministri approva il Recovery plan senza i voti d'Italia viva. Renzi: "Senza una decisione sul Mes ci asteniamo. Via le ministre? Decidiamo oggi". Palazzo Chigi ribatte: "Se si sfilano da questo esecutivo basta governi

