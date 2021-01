Crisi di governo, Mastella pronto a salvare Conte: “I responsabili ci sono e sono più di quello che s’immagina. Farò un partito per strutturarli” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, Mastella in soccorso di Conte: “I responsabili ci sono” “I responsabili ci sono, Farò un partito per strutturarli”: parola di Clemente Mastella, che sarebbe al lavoro, dunque, per salvare il governo Conte dalla Crisi. In un’intervista all’Adnkronos, infatti, l’ex ministro, ora sindaco di Benevento, afferma: “La Crisi di governo c’è, è innegabile, non si può sostenere il contrario. Subito dopo la Crisi intendo far partire un’iniziativa per recuperare vecchi amici e nuovi contributi, quelli che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)diin soccorso di: “Ici” “Iciunper”: parola di Clemente, che sarebbe al lavoro, dunque, perildalla. In un’intervista all’Adnkronos, infatti, l’ex ministro, ora sindaco di Benevento, afferma: “Ladic’è, è innegabile, non si può sostenere il contrario. Subito dopo laintendo far partire un’iniziativa per recuperare vecchi amici e nuovi contributi, quelli che ...

