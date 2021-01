Zingaretti: 'Provocare crisi di governo è un grave errore politico' (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti 'mandare a casa il governo o Provocare una crisi è un grave errore politico'. 'Il Pd continua a chiedere un rilancio di governo ma una cosa è chiedere di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il segretario del Pd Nicola'mandare a casa ilunaè un'. 'Il Pd continua a chiedere un rilancio dima una cosa è chiedere di ...

ROMA – Contro la crisi interviene il segretario dem Zingaretti: “Il Pd ha promosso il rilancio ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. E’ un ...

