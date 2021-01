Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)12 GENNAIOORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN APERTURA RISOLTO L’ INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA PERMANGONO RESIDUI RALLENTAMENTI ANCORA ATTIVO INVECE L’ INCIDENTE SULL’A12TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO VERSO TARQUINIA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI EMERGENZA. PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CODE SULLA– FIUMICINO VERSO L’EUR DA PARCO DE MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON UN ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, QUESTA VOLTA, CREA CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA SEMPRE PER LAVORI CHIUSA L’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI ...