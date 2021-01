Uscita Mass Effect Legendary Edition esposta, la possibile data in un leak (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è fatta piuttosto lunga la lista di videogiochi interessanti in Uscita nel corso del 2021. Lista che annovera tra le sue fila anche quel Mass Effect Legendary Edition annunciato di recente, e vero e proprio sogno – poligonale! – che si avvera per tutti quei fan della saga sci-fi del Comandante Shepard là fuori. Archiviata la delusione per il controverso Mass Effect Andromeda, gli sviluppatori di BioWare hanno infatti ben pensato di guardarsi indietro e di tornare in qualche modo al passato. Sia con la Mass Effect Legendary Edition oggetto del nostro articolo odierno che con il reveal di un nuovo capitolo che dovrebbe partire proprio dalla conclusione dell’amatissima trilogia a bordo della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è fatta piuttosto lunga la lista di videogiochi interessanti innel corso del 2021. Lista che annovera tra le sue fila anche quelannunciato di recente, e vero e proprio sogno – poligonale! – che si avvera per tutti quei fan della saga sci-fi del Comandante Shepard là fuori. Archiviata la delusione per il controversoAndromeda, gli sviluppatori di BioWare hanno infatti ben pensato di guardarsi indietro e di tornare in qualche modo al passato. Sia con laoggetto del nostro articolo odierno che con il reveal di un nuovo capitolo che dovrebbe partire proprio dalla conclusione dell’amatissima trilogia a bordo della ...

