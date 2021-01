Una speranza di cura per il tumore al cervello

Leggi su panorama

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tra i tumori alè simente quello più aggressivo: dopo una diagnosi di glioblastoma, la prognosi è quasi sempre infausta, e le cifre dicono che, in media, la sopravvivenza dei pazienti è intorno a 15 mesi. Ogni nuova scoperta, quindi, rappresenta un importante passo avanti nel capire i meccanismi biologici della malattia e le possibilità di trattarla in modo più efficace di quanto sia oggi possibile. Un nuovo studio di ricercatori della Columbia University di New York, guidati da Antonio Iavarone e Anna Lasorella e pubblicato su Nature Cancer, ha scoperto che un quinto dei casi di glioblastoma è alimentato da mitocondri iperattivi (sono le centrali energetiche all'interno di ogni cellula). E potrebbe essere trattato con farmaci, alcuni già disponibili, altri sperimentali, che abbassano l'attività dei mitocondri e avrebbero quindi un ...