Twitter limita l’account di Libero quotidiano | un altro sintomo di cambiamento?

SusannaCeccardi : Twitter, dopo aver bloccato #Trump, limita anche l'account del quotidiano #Libero. Abbiamo riposto nei social grand… - SusannaCeccardi : Twitter, dopo aver bloccato qualche giorno fa l'account del Presidente Usa Trump, limita l'account del quotidiano L… - LaStampa : Il social network “limita temporaneamente” l’account del giornale italiano. Ma è azzardato parlare di censura. Com… - GabrieleFigini : RT @giubileif: Twitter limita l’account del quotidiano #Libero, ad essere colpiti non sono più solo le persone ma addirittura i giornali, u… - Affaritaliani : Libero, Twitter 'limita' l'account Ira social: 'Lese libertà d'opinione' -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter limita

(Teleborsa) - Dopo il tonfo in borsa di ieri, chiudendo la giornata in ribasso del 6,41%, gli analisti si chiedono se Twitter continuerà a pagare la scelta di bannare in modo definitivo il presidente ..."Twitter ha 'limitato temporaneamente' l'account del nostro quotidiano, che risulta ancora essere consultabile dopo aver letto un'avvertenza. 'Attenzione: questo account è temporaneamente limitato. L' ...