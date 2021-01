Troppi casi Covid, l’NBA sta pensando di fermarsi e riscrivere le protocollo sui contatti (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ durato tre settimane appena l’esperimento fuori-bolla dell’NBA. Ora il grande basket americano si ritrova già in panne, con una marea di positivi e quattro match – finora – rinviati. Una situazione poco gestibile, tanto che il Commissioner della Lega Adam Silver riunirà a brevissimo il consiglio di amministrazione – la Sueddeutsche Zeitung scrive addirittura tra oggi e domani – per decidere il da farsi. Sul tavolo c’è anche la fondata ipotesi di uno stop del campionato, e la quasi impossibile ricostruzione della “bolla” che in estate-autunno aveva permesso di chiudere la scorsa competizione. Il concept sta crollando davanti ad un evidenza: così rigido com’è il protocollo dei “contatti” non è sostenibile per lo sport di contatto. Esempio: l’ala dei Celtics Jayson Tatum è andato in quarantena venerdì dopo un test positivo. A causa del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ durato tre settimane appena l’esperimento fuori-bolla del. Ora il grande basket americano si ritrova già in panne, con una marea di positivi e quattro match – finora – rinviati. Una situazione poco gestibile, tanto che il Commissioner della Lega Adam Silver riunirà a brevissimo il consiglio di amministrazione – la Sueddeutsche Zeitung scrive addirittura tra oggi e domani – per decidere il da farsi. Sul tavolo c’è anche la fondata ipotesi di uno stop del campionato, e la quasi impossibile ricostruzione della “bolla” che in estate-autunno aveva permesso di chiudere la scorsa competizione. Il concept sta crollando davanti ad un evidenza: così rigido com’è ildei “” non è sostenibile per lo sport di contatto. Esempio: l’ala dei Celtics Jayson Tatum è andato in quarantena venerdì dopo un test positivo. A causa del ...

De Laurentiis ha chiesto il rinvio della Supercoppa italiana del 20 gennaio contro la Juventus: le motivazioni del presidente del Napoli.

Ieri sono stati registrati 168 nuovi positivi, di cui 4 ricoverati non in terapia intensiva; un calo sensibile visti i 300 casi di media dell'ultima settimana

De Laurentiis ha chiesto il rinvio della Supercoppa italiana del 20 gennaio contro la Juventus: le motivazioni del presidente del Napoli. Ieri sono stati registrati 168 nuovi positivi, di cui 4 ricoverati non in terapia intensiva; un calo sensibile visti i 300 casi di media dell'ultima settimana