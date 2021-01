Star Wars 1313 è ancora una possibilità, ora che LucasFilm Games è realtà? (Di martedì 12 gennaio 2021) Una delle più grandi delusioni videoludiche di sempre, riguardo a Star Wars, è stata la cancellazione di Star Wars 1313, in seguito alla chiusura di LucasArts nel 2013. Il titolo doveva essere un adventure in terza persona con protagonista il mitico Boba Fett, in missione nel cosiddetto "Livello 1313" del pianeta Coruscant, concepito per PlayStation 3, Xbox One e PC. La cancellazione del progetto è sempre stato un rospo molto difficile da mandar giù per i fan dell'universo narrativo Lucasiano, che hanno sempre sperato in una qualche forma di recupero. Passano gli anni e le speranze si sono affievolite sempre più, mentre altri titoli col logo della saga arrivavano nei negozi, come quelli di Electronic Arts (Fallen Order e i due Battlefront) e svariati titoli collaterali o crossover ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Una delle più grandi delusioni videoludiche di sempre, riguardo a, è stata la cancellazione di, in seguito alla chiusura di LucasArts nel 2013. Il titolo doveva essere un adventure in terza persona con protagonista il mitico Boba Fett, in missione nel cosiddetto "Livello" del pianeta Coruscant, concepito per PlayStation 3, Xbox One e PC. La cancellazione del progetto è sempre stato un rospo molto difficile da mandar giù per i fan dell'universo narrativo Lucasiano, che hanno sempre sperato in una qualche forma di recupero. Passano gli anni e le speranze si sono affievolite sempre più, mentre altri titoli col logo della saga arrivavano nei negozi, come quelli di Electronic Arts (Fallen Order e i due Battlefront) e svariati titoli collaterali o crossover ...

Fra la miriade di serie di Star Wars annunciate durante l'Investor Day, lo show che più di tutti ha attirato la nostra attenzione è, senza dubbio, il progetto che ha il nome di Star Wars: The Aco ...

Star Wars Jedi: Fallen Order, la patch next-gen è disponibile da oggi

Poche ore fa, Respawn Entertainment ha finalmente pubblicato la patch next-gen per Star Wars Jedi: Fallen Order L'articolo Star Wars Jedi: Fallen Order, la patch next-gen è disponibile da oggi pr ...

Poche ore fa, Respawn Entertainment ha finalmente pubblicato la patch next-gen per Star Wars Jedi: Fallen Order L'articolo Star Wars Jedi: Fallen Order, la patch next-gen è disponibile da oggi pr ...