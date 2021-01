Milan, col Cagliari potrebbero tornare anche Saelemaekers e Bennacer (Di martedì 12 gennaio 2021) Verso Cagliari-Milan: non solo Zlatan Ibrahimovic, anche Saelemaekers e Bennacer potrebbero recuperare, ottima notizia per Stefano Pioli Il Milan questa sera affronterà il Torino, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Stefano Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe dare a Zlatan Ibrahimovic un po’ di minutaggio, per tornare atleticamente in forma in vista della trasferta in Sardegna contro il Cagliari. Non solo il gigante svedese, il tecnico rossonero dovrebbe recuperare anche Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer, due pedine imprescindibili nello scacchiere dell’ex Fiorentina, pronti a riprendersi il posto rispettivamente su Castillejo e Tonali. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Verso: non solo Zlatan Ibrahimovic,recuperare, ottima notizia per Stefano Pioli Ilquesta sera affronterà il Torino, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Stefano Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe dare a Zlatan Ibrahimovic un po’ di minutaggio, peratleticamente in forma in vista della trasferta in Sardegna contro il. Non solo il gigante svedese, il tecnico rossonero dovrebbe recuperareAlexise Ismael, due pedine imprescindibili nello scacchiere dell’ex Fiorentina, pronti a riprendersi il posto rispettivamente su Castillejo e Tonali. Leggi su ...

