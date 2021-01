Merkel: "Servono restrizioni per altre 8-10 settimane per fermare la variante inglese" (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno altre 8-10 settimane di restrizioni sono necessarie per frenare la corse del Covid in Germania. Angela Merkel ha avvertito, spiega il quotidiano Bild, i parlamentari del suo partito che pensa che le restrizioni imposte in Germania per frenare la diffusione dovranno durare fino ad aprile. “Se non riusciamo a fermare la variante inglese, avremo 10 volte il numero di casi entro Pasqua. Abbiamo bisogno di 8-10 settimane in più di misure severe”, avrebbe affermato, come riporta Reuters. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno8-10disono necessarie per frenare la corse del Covid in Germania. Angelaha avvertito, spiega il quotidiano Bild, i parlamentari del suo partito che pensa che leimposte in Germania per frenare la diffusione dovranno durare fino ad aprile. “Se non riusciamo ala, avremo 10 volte il numero di casi entro Pasqua. Abbiamo bisogno di 8-10in più di misure severe”, avrebbe affermato, come riporta Reuters.

La Cancelliera tedesca, scrive Bild, ha avvertito il suo partito: "Misure fino ad aprile, o i casi entro Pasqua aumenteranno di dieci volte" ...

Il numero totale di morti per coronavirus in Germania ha superato quota 40mila . La cancelliera Angela Merkel nutre la speranza che passo dopo passo il coronavirus tornerà sotto controllo e si tornerà ...

